保安事故 矽谷聖荷西機場疏散
美國加州矽谷所在的峰田聖荷西國際機場(Mineta San Jose International Airport)，昨晚發生行李保安事故，造成該機場A航站全面疏散，有約300名乘客受影響。
當地時間周六下午4點多，峰田聖荷西國際機場的安全當局發現，A航站有一些行李並沒有經過適當的安檢，出現保安疑慮，因此決定全面疏散整個航站，並且對每位乘客的行李展開重新檢查。
隨後在將近傍晚6:00時，機場官方推特發文稱，所有乘客都已經重新通過檢查，航站運作也恢復正常，但部分航班有所延誤。
聯邦運輸安全局TSA發言人表示，事件主要因為有一家航空公司並未對TSA已經安檢過的部分行李做好安全措施，然後這些行李有被不小心帶到A航站，為了預防出現保安問題，才決定對旅客以及行李都做全面重新安檢，其後證實沒有發現問題。
事件導致300名旅客及員工受影響，有約6班班機延誤，當時在A航站16個登機口準備起飛的飛機包括加拿大航空、阿拉斯加航空、美國航空以及中國國際航空等。還有華裔旅客將旅客疏散的情況分享在推特上，整體秩序良好。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。