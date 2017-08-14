保安事故 矽谷聖荷西機場疏散

因為出現行李保安事故，矽谷所在的聖荷西國際機場A航站昨天一度疏散。(照谝取自機場推特@FlySJC)

有華裔乘客在推特上分享疏散情況。(照片取自推特@tobielf)

美國加州矽谷所在的峰田聖荷西國際機場(Mineta San Jose International Airport)，昨晚發生行李保安事故，造成該機場A航站全面疏散，有約300名乘客受影響。

當地時間周六下午4點多，峰田聖荷西國際機場的安全當局發現，A航站有一些行李並沒有經過適當的安檢，出現保安疑慮，因此決定全面疏散整個航站，並且對每位乘客的行李展開重新檢查。

隨後在將近傍晚6:00時，機場官方推特發文稱，所有乘客都已經重新通過檢查，航站運作也恢復正常，但部分航班有所延誤。

聯邦運輸安全局TSA發言人表示，事件主要因為有一家航空公司並未對TSA已經安檢過的部分行李做好安全措施，然後這些行李有被不小心帶到A航站，為了預防出現保安問題，才決定對旅客以及行李都做全面重新安檢，其後證實沒有發現問題。

事件導致300名旅客及員工受影響，有約6班班機延誤，當時在A航站16個登機口準備起飛的飛機包括加拿大航空、阿拉斯加航空、美國航空以及中國國際航空等。還有華裔旅客將旅客疏散的情況分享在推特上，整體秩序良好。

(中時電子報)