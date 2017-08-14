抗熱作戰持續！北市體感飆44度 山區防午後雷雨
今天台灣受到太平洋高壓影響，各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴朗炎熱的天氣，尤其大台北地區有37度高溫發生的機率，北市體感溫度直衝44度，其他地區高溫則約落在34度。
各地紫外線仍都是過量級以上，且大台北地區、花東、屏東、澎湖等更是來到危險級，在陽光下直接曝曬15分鐘就有機會曬傷。炎熱天氣至少在未來一周內都還不會有明顯變化，建議從事戶外工作或是戶外活動，不要只擦防曬，還可以穿件薄長袖遮陽，但要注意透氣，以免熱氣悶著反而中暑，並多補充水分。
另外今午後山區仍會有局部短暫雷陣雨，台灣北部海面及台灣海峽北部平均風力可達6級，最大陣風8級，沿海活動或海上作業船隻船隻請注意。
而周五生成的第12號颱風榕樹，目前已經增強為中度颱風，未來將會朝日本東方海面前進，對台灣並不會有影響，直接影響日本的機率也偏低。至於在今天空氣品質部分，全台各地及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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