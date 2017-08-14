北韓彈襲　關島、日本準備好了！

北韓試射火星-14洲際彈道飛彈的資料畫面。（圖/北韓勞動新聞）

北韓軍方日前再開嗆說將發射4枚火星-12中程導彈，飛越日本上空、猛攻美軍關島基地，威脅8月中可能再開打飛彈，這番言論讓半島緊張局勢再度升高，關島聯合通訊中心近日開始發布通知，指導居民如何為可能發生的導彈威脅做準備。日本軍方也緊急部署愛國者-3地對空攔截導彈，12日下午陸續運抵日本島根、廣島、愛媛、高知等4縣的陸上自衛隊基地，美日方面均聲稱已為北韓導彈做好準備！

根據CNN報導，針對北韓最高領導人金正恩再度放話要對關島開打飛彈以後，關島聯合通訊中心周六(12日)宣布開始對居民發布通知，警告他們為可能的導彈威脅，進行準備工作。通知上面告訴民眾說，不要直視火球或閃光，否則眼睛可能會瞎掉，爆炸發生時應該蓋住頭部、平躺在地，但是如果和爆炸地點還有一段距離，就要把握30秒以上的逃生時間。

因應北韓宣稱發射彈道飛彈將飛越日本上空，日本自衛隊緊急移動部署愛國者三型（PAC-3）防空飛彈部隊，展開全天候攔截防禦警戒。圖為航空自衛隊的愛三飛彈陣地。（取自日本航空自衛隊）中央社 106年8月12日

關島的國土安全顧問George Charfauros補充說，如果北韓飛彈真的打到關島，美軍和民眾可能只剩14分鐘可以緊急應變。

共同社報導，日本軍方周六(12日)也緊急在島根、廣島、愛媛、高知等4縣的陸上自衛隊基地，部署愛國者-3地對空攔截導彈。日軍部隊首先將攔截導彈運抵高知縣，接著在其他自衛隊基地也陸續部署導彈、搭建發射機，並做好瞄準方向等準備作業。

(中時電子報)