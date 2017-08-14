《時來運轉》地鐵大戰 洋基以牛棚打頭陣

洋基牛棚投手格林(中)與總教練吉拉迪交談。(美聯社資料照)

台北時間15日上午七點，紐約洋基隊將和同城對手大都會隊拉開「地鐵大戰」四連戰系列的序幕，作客布朗克斯的大都會隊將輪到孟泰洛（Rafael Montero）擔任先發，而先發投手連番進入傷兵名單的洋基隊，預料將在牛棚投手中擇一擔綱打頭陣。

洋基隊進入八月後戰績不佳，在接連出戰老虎、印地安人和藍鳥隊的10場賽事中吞下6敗，而世仇波士頓紅襪則因先前拉出一波8連勝，從而取代洋基在美聯東區的領先位置。

洋基在戰績低盪的同時，先發投手田中將大、沙巴西亞又先後進入傷兵名單，令教練團頭痛不已；此次與大都會的「地鐵大戰」首役，洋基因喬不出適合的先發投手輪值接戰，而必須以牛棚投手掛帥迎敵。

大都會的情況比洋基更慘！球季進行中先發投手即陸續掛進傷兵名單，目前還有辛德加、哈維、惠勒和米隆四名先發投手在DL，傷兵太多導致戰績遠遠落後，球團早就開始替下一季做準備。

大都會投手孟泰洛。(美聯社資料照)

大都會早在731交易大限來臨前，已經把陣中主力戰將先後送出：終結者瑞德（Addison Reed）被送至紅襪、一壘手杜達（Lucas Duda）轉戰去光芒、外野手布魯斯（Jay Bruce）則交易給印地安人。

甚至在此次地鐵大戰前，大都會隊又把當家二壘手華克（Neil Walker）換給了釀酒人隊，而外野手葛蘭德生、內野手卡布瑞拉也不排除在8月底前有再被交易至他隊的可能。

面對一支先發陣容和開季時已完全兩樣的對手，主場作戰的洋基隊勢必要在這次四連戰中全力搶勝，以鞏固他們在美聯外卡榜上的領先地位。雖然無法照正常輪值班表接戰，但洋基牛棚裡的格林（Chad Green）、席瑞夫（Chasen Shreve）、華倫（Adam Warren）都有過先發登板的經驗，總教練吉拉迪應會在前二人中擇一先發。

由於兩軍的作戰心態已全然不同，洋基是一支準備打季後賽的隊伍，打擊狀態也比較理想，戰力的凝聚自然更佔上風，此役，看好洋基在主場以大比分差勝出。

(中時電子報)