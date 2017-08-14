8月14日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●美國陪審員制 他山之石！蔡政府司法改革 要融入人民情感

人民參與審判的司法改革新制度，究竟是要採取參審、陪審，還是國民法官制，司改國是會議並沒有作出結論，蔡英文總統昨與媒體主管茶敘強調，她沒有特別偏好，但要適用我國國情，而且未來如何將國民情感注入在判決中，適當反映和表達出來，也關係著司改成敗。

●人員移撥文化部或陸委會！不送預算 蒙藏會年底熄燈

蔡政府裁撤蒙藏委員會箭在弦上。行政院周四院會將拍板107年度中央政府總預算，獨缺蒙藏委員會預算，政院規畫蒙藏會在今年底熄燈，現有人員移撥至文化部或陸委會，原有預算也拆開分送兩部會。因《蒙藏委員會組織法》尚未廢止，此舉無異讓蒙藏會直接虛級化，恐引發外界爭議。

●垃圾危機 2018縣市長選戰頭痛題

雲林縣6、7月間的垃圾危機暫時解除，但全台垃圾危機未解，垃圾處理勢必成為2018年縣市長選舉不可迴避的議題，不只是地方，中央更應儘速研擬解決方案，以避免可能的垃圾危機。

重點要聞

●欠160萬 張誌家驚爆跑路

因涉打假球遭終身禁賽的前職棒投手張誌家又出包！他被控簽賭欠下一百六十餘萬元賭債無力償還，上月遭追債時還哭窮只剩幾百塊，人間蒸發；債權人到他前妻娘家的豪華別墅前拉白布條要張出面未果，還驚動警方。才知他已和第二任鍾姓妻子離婚，目前行蹤不明。有網友說：「當初張父曾說若有簽賭打假球，就要打斷他的腿，如張父實現承諾，他今天就不會變這樣了！」

●蔡談國民法官「不能遠民情」

司改國是會議總結會議前天閉幕，司法院允諾「人民參與審判法」年底前將會送立法院審議，讓「國民法官」走進審判。總統蔡英文昨再度強調，國民法官就是不能離國民感情太遠的人。而司法院長許宗力則透露，未來國民法官屬公務員，受公務員相關法律拘束，但國民法官不採任期制，而是依不同個案遴選，讓國民法官不受外在因素干擾。

●美右翼白人 撞反歧視者1死

種族仇恨再度在美國引發殺人事件，一名右翼白人前天在維吉尼亞州沙洛茲維爾，開車衝撞反種族主義示威者，造成1死19傷，手法如同在歐洲發動恐怖攻擊的激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）支持者。美國總統川普出面譴責「各方」暴力，但不願點名批判釀成兇禍的白人至上種族主義，遭美國兩黨議員共同譴責。奧克蘭等地隨後出現示威，抗議這場殺戮。

重點要聞

●陳年滷肉汁反覆加熱 小心致癌

不少民眾迷信陳年老滷汁，但滷汁反覆加熱，恐有安全疑慮。研究顯示，滷肉加熱時間愈長，具致癌性的膽固醇氧化產物愈多，學者與醫師提醒：「滷肉加熱時間，勿超過三小時。」不過，研究也發現，滷汁中若以十比一比例加入醬油和冰糖，加熱後具抗氧化作用，有助減少致癌物，但同樣建議不宜久煮。

●蔡總統談司改：盡快而堅定

司法改革國是會議結束，蔡英文總統昨天強調司法改革要「盡快而堅定」，要求司法院與法務部先傾聽立委對相關法案的意見，「不要人去茶冷」；針對牽涉到教育部、衛福部等社會政策部分，請行政院設一個機制，協助整合相關機關意見。

●原民抗日無立碑 「日方卻有17座」

政府推動原住民歷史正義與轉型正義，聚焦於原民、漢人衝突。但在台灣原民歷史中，還有一段日本殖民歷史，有待重新挖掘、解讀與「轉型正義」。

重點要聞

●中國軍機繞台改路徑 北返更近台 侵犯我國防空識別區 嚴重壓縮北台空防縱深

中國軍機昨天再度進行繞台演訓，這已是五天以來的第三次，也是自七月以來的第七次，無論是次數或是頻率都較以往來得高，而且共機在八月的三次繞台演訓後北返時，路線又更為偏南，甚至已進入我國防空識別區，嚴重壓縮台灣北部的空防縱深，對台灣空防更形成相當大的戰備壓力。

●「200箱蜜蜂沒人養會死」 法官竟放走槍砲重犯

槍砲犯張英德八月十日被台南地檢署聲請羈押，張嫌在台南地院強制處分庭內提出抗辯，理由是他養了兩百餘箱蜜蜂，若他被收押，蜜蜂沒人照顧，一週內會死亡。法官王國忠認同被告辯詞，並說本於愛護生命、讓蜜蜂不致無人照顧死亡，同意被告不必羈押、諭知十萬元交保釋回。

●晚婚不生嚴重 440萬人適婚仍單身

台灣社會「晚婚不生」情形嚴重！內政部最新統計，截至去年底，台灣廿歲以上、四十歲以下人口，有高達四百四十萬人未婚；今年一至七月新人結婚對數僅八萬八百七十四對，較去年減少五．二一％。學者警告，「晚婚不生」或「不婚不生」是國家社會很大危機，政府應鼓勵年輕人早點結婚。

(中時電子報)