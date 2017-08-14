前拳王梅威瑟放話 要買NBA球隊

梅威瑟計畫退休後買下一支NBA球隊。(美聯社資料照)

49勝0敗的前拳王梅威瑟正在備戰他與麥葛雷格的世紀拳賽，不過當他再度「退休」之後，他可能會成為NBA球隊的老闆。梅威瑟告訴ESPN說：「我計劃要買下一支NBA球隊，現在還未決定是哪一隊，但我遲早會搞定的。」

梅威瑟以他花不完的鈔票和關不上的大嘴巴而聞名。根據《富比世》統計，在本月的世紀拳賽之後，梅威瑟的職業生涯收入將突破10億美元，成為史上第3高的運動員，僅次於籃壇傳奇麥可喬丹(15億美元)、高球天王老虎伍茲(14億美元)，而喬丹目前已是NBA黃蜂隊老闆與大聯盟馬林魚的股東。

然而這次的世紀拳賽依舊是PPV(付費收看)，梅威瑟的收入很大部分取決於收視戶的數量，他前回對戰菲律賓帕奎奧吸引了6億美元的總票房，粗估一場拳賽就讓他個人戶頭進帳2.5億美元。不過隨著NBA球隊愈來愈貴，至少得8億至10億美元才有機會坐上老闆，但梅威瑟最起碼有財力當個大股東。

(中時電子報)