侯漢廷：要搞政治的人就去搞 別逼選手附和
超馬好手林義傑近日與時代力量立委黃國昌針對世大運「中華台北」用字的論戰，引發關注。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷感嘆，若帶著青天白日滿地紅旗幟的選手，因接受「中華台北」這務實名號，就被批不愛台，「批評者愛的是體育，還是政治？」他說體育和政治分不開，但是搞政治的人就去搞政治，不要逼著體育選手去附和。
時代力量立委黃國昌日前批評世大運媒體手冊上使用Chinese Taipei作為介紹台灣的稱呼是荒謬的事，引來超馬好手林義傑回應「國昌兄，你真的不知道體育。然後你不懂，又要把一般沒受專業訓練於體育的人民操作成你要的『不懂』。該PO文引發兩極看法，林義傑之後再度PO文表示「那些沒有品，做我人身攻擊以及寫信恐嚇我的酸民，醒一醒，我在拿台灣國旗四處飄揚時，你們做了什麼在國際上給予真正表達『台灣』兩個字？」
對此，侯漢廷指出，如果一名帶著青天白日滿地紅旗幟的體育選手，只是因為接受「中華台北」這個務實的名號，就要被批評「不愛台灣」。到底批評者愛的是體育，還是政治？這些人關心的是「選手的發展」，還是「選手有沒有照我的想法做」？
侯漢廷說如果反對稱謂，罵柯文哲也不對。蔡英文髮夾彎說中華台北沒有矮化，蔡英文被稱讚務實， 如今「蔡規柯隨」，柯就被痛批。到底是真心反對「中華台北」， 還是選舉考量、為求媒體曝光反對柯文哲？
侯表示，關心體育，就好好研究國體法、揭發體協中的蠹蟲、對有能力、有貢獻的選手支持與聲援。而不是把力氣都花在「名號」跟逼迫選手表態支持台獨。「體育和政治分不開，但是搞政治的人就去搞政治，不要逼著體育選手去附和你搞政治」。
(中時電子報)
文章來源：侯漢廷臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。