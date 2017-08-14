侯漢廷：要搞政治的人就去搞 別逼選手附和

世大運媒體手冊上使用中華台北Chinese Taipei來稱呼台灣，招來時代力量立委黃國昌(右)批評「荒謬」。超馬好手林義傑(左)感嘆，黃國昌真的不知道體育。(中時資料照,合成圖)

超馬好手林義傑近日與時代力量立委黃國昌針對世大運「中華台北」用字的論戰，引發關注。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷感嘆，若帶著青天白日滿地紅旗幟的選手，因接受「中華台北」這務實名號，就被批不愛台，「批評者愛的是體育，還是政治？」他說體育和政治分不開，但是搞政治的人就去搞政治，不要逼著體育選手去附和。

時代力量立委黃國昌日前批評世大運媒體手冊上使用Chinese Taipei作為介紹台灣的稱呼是荒謬的事，引來超馬好手林義傑回應「國昌兄，你真的不知道體育。然後你不懂，又要把一般沒受專業訓練於體育的人民操作成你要的『不懂』。該PO文引發兩極看法，林義傑之後再度PO文表示「那些沒有品，做我人身攻擊以及寫信恐嚇我的酸民，醒一醒，我在拿台灣國旗四處飄揚時，你們做了什麼在國際上給予真正表達『台灣』兩個字？」

對此，侯漢廷指出，如果一名帶著青天白日滿地紅旗幟的體育選手，只是因為接受「中華台北」這個務實的名號，就要被批評「不愛台灣」。到底批評者愛的是體育，還是政治？這些人關心的是「選手的發展」，還是「選手有沒有照我的想法做」？

侯漢廷說如果反對稱謂，罵柯文哲也不對。蔡英文髮夾彎說中華台北沒有矮化，蔡英文被稱讚務實， 如今「蔡規柯隨」，柯就被痛批。到底是真心反對「中華台北」， 還是選舉考量、為求媒體曝光反對柯文哲？

侯表示，關心體育，就好好研究國體法、揭發體協中的蠹蟲、對有能力、有貢獻的選手支持與聲援。而不是把力氣都花在「名號」跟逼迫選手表態支持台獨。「體育和政治分不開，但是搞政治的人就去搞政治，不要逼著體育選手去附和你搞政治」。

(中時電子報)