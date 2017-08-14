印度搞小動作 邀尼泊爾重測聖母峰高度

聖母峰。 (圖/維基百科)

印度擴張領土野心膨漲，除軍隊非法侵入中國邊境，近期還傳邀請尼泊爾重新測量聖母峰的高度，但至今仍未獲尼泊爾答覆。事實上，聖母峰峰頂位於中國境內，其高度早已於2010年獲中尼兩國共同承認。

報導指，印度為了回應國際科學團體對於前年4月25日的大地震，有可能改變聖母峰高度的質疑，故於今年5月向尼泊爾提出有關計劃，印方擬斥資5000萬盧比（約2379萬台幣），並派出30人測繪團隊參與。

前印度測繪局總測繪師斯透露，尼泊爾考慮到目前中印邊境的緊張局勢，避免在任何合作專案上，被外界視作與印度結盟，故至今尼泊爾仍未答覆。

聖母峰高度，在2005年中國國家測繪局測量的岩面高為8844.43公尺，尼泊爾則使用傳統的雪蓋高8,848公尺，2010年起兩國官方互相承認對方的測量數據。

(中時電子報)