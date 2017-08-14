貓主子：食物來得太容易 我不爽

貓咪是天生的獵人，家貓的打獵天性常會被抑制。(達志影像/shutterstock提供)

對於鏟屎官來說，一定覺得家中貓主子在室內環境相當安全，三餐也都準時奉上，但貓咪畢竟是天生的獵人，打獵是牠們的天性，所以你或許時常在你家看到類似的場景：貓咪盯著沒東西的窗外、或是躺在地毯上生無可戀。那就是因為牠們的打獵天性被抑制了。

近期就有研究報告指出，為了解決這個問題，可以在家裡跟喵星人玩「食物遊戲」，例如一些可將貓糧塞入的餵食球，讓主子要花點心思才能吃到食物。

報告也指出，這麼做對喵星人其實有很多益處，除了能夠幫助牠們控制體重，也能消耗牠們與生俱來的攻擊性，也不會一天到晚只想在鏟屎官面前「刷存在感」。而食物遊戲建議可以由淺入深，不要一下就把難度提得太高，否則牠們會備受打擊，反而帶來反效果。

(中時電子報)