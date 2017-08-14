Makiyo哭窮房租還要33K 曹西平酸：聽不懂中文
Makiyo因為入不敷出，因此賣掉母親生前留給她的小套房獲利600萬元，希望暫時紓解經濟壓力，卻被母親好友曹西平痛批：「對不起死去的媽媽」，不過得知Makiyo房租每個月高達3萬3，再度讓他直搖頭。
曹西平表示詢問Makiyo為何執意要賣房?她竟回答是因為開銷過大，甚至表示就跟曹西平賣房是一樣的，對此曹西平不諱言Makiyo有點白目，也表明自己賣屋是為了幫父親繳每個月近15萬的房貸，若沒按期繳房子就會面臨被法拍命運，而這些錢也都是自己辛苦工作掙來，與Makiyo是完全不同的，接著不忘嘲諷Makiyo來台多年中文依舊沒有進步，更要求她周遭友人能「翻譯」給她聽，但也坦言Makiyo確實不會說話又白目。
(中時電子報)
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