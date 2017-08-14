不用替身拍《不可能的任務6》 阿湯哥跳樓受傷

阿湯哥拍《不可能的任務6》受傷。(圖／本報系資料照、翻攝TMZ)

好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯近日忙拍《不可能的任務6》，出道以來堅持不用替身的他，即使55歲了，拍攝特技畫面仍自己上陣，不過現傳出他拍跳樓的戲時受傷，目前傷勢不明。

阿湯哥在英國倫敦拍片，13日要拍攝一場從這棟樓跳躍到另外一棟樓的戲，但他沒有跳成功，整個人撞上大樓牆壁，後來奮力爬上屋頂，繼續完成拍攝，不過走路已經一跛一跛，相當敬業。而派拉蒙影業和經紀人都未回應他的傷勢，目前詳細狀況還不明。

其實，製片公司CEO之前就曾透露，《不可能的任務6》是阿湯哥從影來，特技難度最高的作品，為此他還秘密訓練一整年，自豪說：「一定會讓大家十分驚艷的！」

(中時電子報)