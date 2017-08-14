與北韓開戰 美官員：風險比10年前高
美國總統川普與北韓金正恩互嗆，令朝鮮半島局勢緊急。美國中情局（CIA）局長麥克·蓬佩奧(Mike Pompeo)昨(13)日接受福斯新聞訪問時表示，現時美國與北韓沒有即時開戰風險，但他對北韓繼續試射彈道導彈不會感到震驚。國家安全顧問麥克馬斯特不認為開戰風險比上周高，但承認開戰風險比十年前高。
蓬佩奧在訪問中被問及美國民眾是否要擔心現時局勢時，他指：「今天沒有即時危險。但丹佛面對核彈來襲的機會有所增加，的確是非常嚴重的威脅。」他續指最近聽到很多有關會打核戰的傳言，但沒有情報顯示美國會打仗，而美國情報界亦掌握北韓動向。他相信北韓在領袖金正恩的領導下，會繼續發展核導技術，惟他拒絕透露北韓仍需多少時間才可向美國發動核攻擊。
另外，國家安全顧問麥克馬斯特接受美國廣播電視台訪問時稱，北韓對世界的威脅十分清楚，但他否認美朝有即時開戰風險。他表示：「我不認為我們比一周前更接近戰爭，但我們比10年前更更接近戰爭。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。