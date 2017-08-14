與北韓開戰 美官員：風險比10年前高

美國國安顧問麥克馬斯特中將(左)與美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普與北韓金正恩互嗆，令朝鮮半島局勢緊急。美國中情局（CIA）局長麥克·蓬佩奧(Mike Pompeo)昨(13)日接受福斯新聞訪問時表示，現時美國與北韓沒有即時開戰風險，但他對北韓繼續試射彈道導彈不會感到震驚。國家安全顧問麥克馬斯特不認為開戰風險比上周高，但承認開戰風險比十年前高。

蓬佩奧在訪問中被問及美國民眾是否要擔心現時局勢時，他指：「今天沒有即時危險。但丹佛面對核彈來襲的機會有所增加，的確是非常嚴重的威脅。」他續指最近聽到很多有關會打核戰的傳言，但沒有情報顯示美國會打仗，而美國情報界亦掌握北韓動向。他相信北韓在領袖金正恩的領導下，會繼續發展核導技術，惟他拒絕透露北韓仍需多少時間才可向美國發動核攻擊。

另外，國家安全顧問麥克馬斯特接受美國廣播電視台訪問時稱，北韓對世界的威脅十分清楚，但他否認美朝有即時開戰風險。他表示：「我不認為我們比一周前更接近戰爭，但我們比10年前更更接近戰爭。」

(中時電子報)