郝柏村：「棄獨、不武、緩統」才能維持現狀

現年98歲的郝柏村(中)出席菲律賓僑界的紀念抗戰活動活動。(中央社)

前行政院長郝柏村昨(13日)赴菲律賓參加當地僑胞舉辦的紀念抗戰活動，他在演講指出，現階段應以「棄獨、不武、緩統」，才能維持兩岸統一前的現狀。

據中央社訊，前行政院長郝柏村與其子前台北市長郝龍斌，出席在在馬尼拉華人區舉辦的「紀念七七盧溝橋事變暨八一三淞滬會戰八十週年大會」，郝柏村也在場以「八年抗戰與兩岸關係」為題演講。

他講解兩岸關係的演變指出：1971年為堅持「一中原則」退出聯合國，到1992年達成「九二共識」、1993年提「互不否認」、1999年提出「兩國論」，一直到前總統馬英九時的兩岸趨緩，至今又趨於緊張。

郝柏村強調：「九二共識是兩岸人民唯一道路，現階段應以棄獨、不武、緩統，才能維持兩岸統一前的現狀」。

(中時電子報)