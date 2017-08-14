普丁之鷹! 戰鬥民族首度培訓女戰機飛行員

二次大戰期間，蘇聯23名女飛行員獲得蘇聯英雄稱號。(圖/BBC)

戰鬥民族巾幗不讓鬚眉，俄羅斯將首次開始培訓女戰鬥機飛行員。俄羅斯國防部長紹伊古12日表示，第一批15名女飛行員今年將在克拉斯諾達爾軍事飛行學院接受培訓。

紹伊古說，來自女性的申請很多，「許多年輕女性希望參加俄羅斯空軍做飛行員。我們收到了成百上千的申請信。」

紹伊古說，第一批女飛行員從10月1日開始接受飛行員訓練，她們會在5年以後成為合格的飛行員。

其實在蘇聯時期，蘇聯空軍曾有過女飛行員服役，這些女飛行員當時被稱為「史大林的鷹」。二戰初期，蘇聯空軍女領航員拉斯科娃上校收到全國各地要求參戰的女性的信件。在她努力游說下，1941年10月史大林下令組建了三支由女性組成飛行中隊：一個雅克-1戰鬥機中隊，一個雙發俯衝轟炸機中隊，一個夜間轟炸機中隊，在對德國納粹作戰發揮不少戰力。

(中時電子報)