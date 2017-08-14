尼泊爾、印度暴雨　巴士被沖下山谷近百人喪生

印度北部村莊受到大雨襲擊，2輛巴士意外因土石崩落、沖毀道路遭沖落山谷，士兵和搜救人員正在事發地點協助搬運罹難者屍體。(圖/美聯社)

印度北部村莊受到大雨襲擊，2輛巴士意外因土石崩落、沖毀道路遭沖落山谷，士兵和搜救人員正在事發地點協助搬運罹難者屍體。(圖/美聯社)

尼泊爾、印度北部一帶因雨季關係，連續3日遭豪大雨襲擊，造成多地洪水和土石流成災，尼泊爾官方說至少造成49人喪生，30多人失蹤，並緊急撤離南部平原5千居民。印度官方則表示大雨造成的土石坍方，沖毀道路意外將2輛巴士沖落山谷，至少造成40多人死亡，搜救工作仍在持續進行。

據路透(Reuters)報導，尼泊爾周日(13日)降下豪雨，多地洪水氾濫、土石流成災，連續3日惡劣氣候襲擊下，已經造成49人喪生，超過30人失蹤、17人受傷。家政部官員指出，大雨主要襲擊南部平原，已經先撤離當地5千位居民至安全地方。目前仍有超過3.4萬戶房屋泡在水裡，因此出動軍警人員持續協助搜救工作。紅十字會估計，這次水患影響多達10萬尼泊爾民眾。

另外毗鄰的印度北部喜馬拉雅山區喜馬偕爾(Himachal)地區，因為土石流沖毀道路，造成2輛巴士被沖下山谷，官方稱救難隊伍周日(13日)已找到47具屍體，但協尋工作才剛展開，恐怕仍有更多罹難者。

(中時電子報)