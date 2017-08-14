丹麥潛艇疑遭蓄意弄沉 女記者下落不明
30歲瑞典女記者日前與46歲潛艇主人梅森登上私人潛艇，不料隨後潛艇便沉沒，梅森被丹麥海軍救起，而女記者仍下落不明。丹麥警方懷疑這艘潛艇被蓄意弄沉。
據BBC報導，這艘潛艇上周六在哥本哈根南部克厄一個海灣被發現，梅森被救上來，潛水艇突然沉沒。潛艇後來被拖進港扣，連夜把水抽乾後，警方發現潛艇內是空的。警方說說，潛艇顯然被蓄意鑿沉，目前仍被視為可能的犯罪現場。
梅森獲救後接受媒體訪問時，他説：「壓載艙一開始出了小問題，最後演變成大麻煩，導致潛艇沉沒，下沉過程只有30秒，我來不及關閉任何一個艙口」。
不過警方認為潛水艇似乎是被故意弄沉。梅森因此被控過失殺人，12日遭裁定羈押24天，但他否認指控。
(中時電子報)
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