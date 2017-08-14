MLB》好凶喔！他請二壘審「借過」卻被罰出場
棒球員被驅逐出場的理由百百種，道奇前日對戰教士的比賽，道奇二壘手厄特利(Chase Utley)認為二壘審站的位置擋住了他的視線，他上前請二壘審行個方便「讓一讓」，結果是二壘審立刻振臂將厄特利驅逐出場，令人相當錯愕。
「這真是活到老學到老，我算是長見識了，我希望拉曼(二壘審)也是如此。」38歲的厄特利已是沙場老將，但他沒料到二壘審會有這麼大反應。道奇總教練羅伯茲說：「厄特利是個好球員，我認為二壘審反應過度了，我很驚訝。」厄特利有點茫然地走下場，主場觀眾也對判決報以憤怒的噓聲。
當時為第9局，一二壘有教士跑者，二壘審站在二壘右側，厄特利上前請他挪個幾步。「我有過幾次被二壘審擋住視線的經驗，這會影響我的守備，大部分的二壘審都會接受我的請求。我自認人緣還不差，顯然這位二壘審很不賞臉。」
一般規定壘上有跑者時，二壘審就是要站在一二壘之間，也可能是厄特利的用詞冒犯了二壘審。後來羅伯茲上前跟二壘審理論，至少二壘審沒有把羅伯茲也轟出場。所幸道奇終結者K掉最後兩名教士打者，保住了勝果。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。