MLB》好凶喔！他請二壘審「借過」卻被罰出場

道奇二壘手厄特利(左)看著總教練羅伯茲與二壘審爭論。(美聯社資料照)

棒球員被驅逐出場的理由百百種，道奇前日對戰教士的比賽，道奇二壘手厄特利(Chase Utley)認為二壘審站的位置擋住了他的視線，他上前請二壘審行個方便「讓一讓」，結果是二壘審立刻振臂將厄特利驅逐出場，令人相當錯愕。

「這真是活到老學到老，我算是長見識了，我希望拉曼(二壘審)也是如此。」38歲的厄特利已是沙場老將，但他沒料到二壘審會有這麼大反應。道奇總教練羅伯茲說：「厄特利是個好球員，我認為二壘審反應過度了，我很驚訝。」厄特利有點茫然地走下場，主場觀眾也對判決報以憤怒的噓聲。

當時為第9局，一二壘有教士跑者，二壘審站在二壘右側，厄特利上前請他挪個幾步。「我有過幾次被二壘審擋住視線的經驗，這會影響我的守備，大部分的二壘審都會接受我的請求。我自認人緣還不差，顯然這位二壘審很不賞臉。」

一般規定壘上有跑者時，二壘審就是要站在一二壘之間，也可能是厄特利的用詞冒犯了二壘審。後來羅伯茲上前跟二壘審理論，至少二壘審沒有把羅伯茲也轟出場。所幸道奇終結者K掉最後兩名教士打者，保住了勝果。

(中時電子報)