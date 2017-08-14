曬前夫「閃光」照 艾莉絲：愛得火熱依舊
女星艾莉絲今年3月宣布在前年已和籍老公荒木留結束5年婚姻，兩人的文化差異成為這段跨國婚姻的導火線，沒有第三者，5歲女兒「梨梨」由艾莉絲跟前夫共同撫養，艾莉絲樂於分享女兒成長生活，昨（13日）則曬出「閃光照」，艾莉絲帶著梨梨到日本和前夫相聚，為了給女兒開心的童年，三人一起到東京迪士尼遊玩。
雖然艾莉絲與荒木留結束夫妻關係，不過為了女兒，全家三口仍會定時見面，艾莉絲昨就曬出前夫抱女兒照，並發文寫下：「東京的盛夏炎熱依舊，前世情人和豆桑也愛得火熱依舊 好閃光！」梨梨開心被爸爸抱在懷中，露出幸福表情，模樣相當開心。
艾莉絲因到巴黎創業，和女兒定居法國，為了給梨梨開心的童年，艾莉絲與前夫帶著女兒到東京迪士尼，一家三口滿滿的愛，也讓網友感動「最和平的關係，最動人的相處」、「兩人雖不再攜手共度未來 卻能同心持續不斷的給梨梨將完整的雙親的愛，是不完美下最美好的關係。」
(中時電子報)
關鍵字：艾莉絲
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