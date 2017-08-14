奪15條人命 印度流氓大象遭捕殺

奪15條人命，流氓大象遭槍斃。(圖/ndtv)

印度東部賈坎德邦一頭大象今年自3月起，先後導致15人死亡，上周五（11日）遭百名獵人和村民圍捕。獵人發現大象後，開槍將這頭被當地傳媒稱為「流氓大象」和「頭號公敵」的大象殺死。

據了解，這頭大象自3月起在比哈爾邦先後踩死4人，其後再在賈坎德邦奪去11條人命。

當局認為這頭象是與象群走散後才闖入了人類居住的區域，保育官員原本打算以麻醉藥對付大象再將其放生，但一直無功而還，而牠又持續攻擊人類，故聘請獵人將大象槍決。

(中時電子報)