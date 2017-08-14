超模半裸淋浴解放側乳 44歲擁S曲線超養眼
44歲德國超模海蒂克隆（Heidi Klum），是國外知名美魔女，即使已是4個孩子的媽，身材依舊火辣，近日她帶著兒女去法國度假，在海邊大解放，上身全裸只套一件比基尼泳褲，完美身材全都露辣翻。
海蒂克隆和小13歲男友維托薛納伯帶著4個孩子去海島度假，只見她上空僅套一件比基尼泳褲，在海邊淋浴，用手捧胸巧妙遮住兩點，不過側身曬出美背和蜜桃臀，雪乳若隱若現，大秀完美S曲線，根本不像4個孩子的媽，網友哀怨嘆：「這要別的媽媽怎麼活」。
而她日前也曬出2003年當模特兒拍的照片，全裸的她3點不露，性感撩人，身材過了14年都沒走樣，令人稱羨。
(中時電子報)
關鍵字：海蒂克隆
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