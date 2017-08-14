單身經濟！陸女來台「凍卵旅遊」正夯
中國大陸經濟崛起，越來越多女性在事業上有表現機會，相對也有晚婚的趨勢。為了延長自己的生育年齡，又礙於境內法律限制，一股出境「凍卵旅遊」的潮流正在興起。
據英媒BBC報導，現在大陸女性的自主性提高，追求自由生活、事業發展或屬意伴侶是她們最在乎的，但是追求理想的結果，就是要推遲結婚計畫。而選擇凍卵可能是「唯一的後悔藥」，這讓女性有保留生育希望的退路。
麻煩的是，大陸境內不容許凍卵之類的醫療行為，這時候鄰近的香港或台灣就是很好的選擇。台灣《人工生殖法》規定只有夫妻才可以實施人工生殖，但允許單身女性冷凍卵子，某個生殖中心就稱「現在大陸客人近五、六成」。
也有不少外國生殖中心看到大陸凍卵需求的龐大市場，並為此提供服務。在美國，凍卵療程費用約在2萬美元(約60萬新台幣)以內，也算是不少人的首選。
(中時電子報)
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