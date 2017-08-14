羅智強：蔡政府妨礙台灣做好事的能力一流

前總統府副秘書長羅智強批蔡英文和林全這二位愛心劊子手，不幹正事，上台的第一件事，就是廢了紅十字會法。(中時資料照)

九寨溝地震後，紅十字會前總會長陳長文痛批蔡英文和林全上任後廢除紅十字會法，導致這次九寨溝地震，紅十字會已無法律基礎即時地發動募款。對此，前總統府副秘書長羅智強諷「做不了好事的蔡政府，妨礙台灣做好事的能力卻是一流」。

陳長文投書《聯合報》，他痛批蔡英文和林全廢除紅十字會法，並表示「蔡英文和林全，你們等於是台灣愛心的劊子手，是二位親手折斷了百年紅十字會的天使之翼」。陳長文說已被廢止的《紅十字會法》，一方面給予紅十字會緊急勸募的權力，一方面也讓政府擁有當然理監事名額，可以監督財務流向。他說這這本是非常平衡的設計，除非過去李政府、扁政府、馬政府所派任的理監事怠忽職守，否則紅十字會要有不透明的財務流向，是不可能的事。

針對網友質疑大陸政府收受捐款不透明，他強調「正好證明了我國紅十字會對三一一地震捐款按進度撥款，是有道理的，也才是負責任的做法」。

他說九二一地震、南亞海嘯等災難，都在第一間看到中華民國紅十字會的身影，這樣的時效性，在《紅十字會法》廢除之後，再也不存在了。「我們百思不解，救災是那裡惹到民進黨政府，上任第一件事，就是廢除紅十字會法？蔡英文總統和林全院長，可以告訴我們為什麼嗎？」

對此，羅智強說蔡英文和林全這二位愛心劊子手，不幹正事，上台的第一件事，就是廢了紅十字會法。從此，紅十字會失了緊急募款權，台灣人第一時間在全世界災區送愛的畫面成為絶響！

羅說陳長文在去年不斷苦苦勸告蔡英文和林全，預言今日場景，這二個殺紅了眼的獨夫不為所動。他感嘆「一個歷時百年，慢慢成就的紅會天使，何其不易？蔡英文的屠刀卻可一夕封喉」。

(中時電子報)