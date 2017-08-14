闊別20年回台 李敖女兒批：舊了窮了沒光澤了

李敖女兒李文。（圖/取自互動百科）

原在北京居住的李敖女兒李文，日前悄悄回台定居，廿年沒踏上台灣土地，李文透露，待了三個星期，對台北的感受是「老」，「舊了、窮了、沒活力、沒光澤了、土了、臭了、落伍了，這個不是我當年離開的感覺」。

李文自小在美國長大，2000年初時到北京定居，但為好探望父親李敖和與台商男友結婚，她三周前決心返台居住。據《聯合報》報導，相隔近20年重新踏上台灣這片土地，李文說台北不少地方，不如大陸一個三線城市，台北舊了、老了、窮了、土了、臭了、沒光澤了，要想辦法讓台灣返老還童。

李文還細數台灣優缺，她說，台灣缺點是缺乏國際化、小家子氣，雖經常把「不好意思」掛在嘴邊，但還是不斷犯錯，優點是文明程度高、物價低、食物美味，還有言論自由、網路開放、人情味濃、普遍禮貌等。

在大陸生活那些年，李文經常為弱勢群體仗義執言，被封為「維權女王」，如今返台的目標是什麼？李文說，希望能「威懾台灣」，台灣雖自稱是獨立的民主國度，但實則是缺乏國際化的小島。

(中時電子報)