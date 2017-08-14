不滿工作將被取代 豐原一外勞殺人後苗栗投案

台中市豐原區13日深夜發生凶殺案，行凶的越南籍鄧姓外勞，今日凌晨零時許跑到數十公里外的苗栗警分局投案，隨後由豐原分局警方押回偵辦。警方打趣說「坐在辦公室都可以抓到殺人犯」。

警方調查，這名鄧姓外勞原本是台中地區某工地的工頭，後來老闆有意由死者接替其工頭職務，鄧男不服也不爽，深夜約對方談判，過程引發口角，鄧男持利刃從背後刺對方，刀傷深及肺部，造成肺臟出血送醫不治。

鄧行凶後潛逃到苗栗市南苗三角公園，攔了計程車到苗栗警分局投案，因中文不流利，跟值班偵查佐比手畫腳表示他殺死人了，經向豐原分局查證確有此事，豐原專案人員隨後將他押回偵辦。

(中時)