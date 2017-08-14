MLB》史坦頓神翻！炸平紀錄轟率隊橫掃洛磯

史坦頓(中)轟出平隊史紀錄的一擊，回休息室與隊友們擊掌慶祝。(美聯社)

馬林魚史坦頓(Giancarlo Stanton)再飆全壘打秀！馬林魚今(14日)與洛磯3連戰最後一役，連3場開轟的史坦頓再度敲第42發全壘打，不僅追平隊史紀錄，更宛如英雄般率隊5比3橫掃洛磯，史坦頓直言，在此之前沒想過能達成這樣的成就，「這對我而言是很棒的一件事！」

史坦頓今年無緣衛冕全壘打王，但反而把火力放到例行賽，在明星賽後大發神威，尤其進到8月，他的炮管更是全面解放。與洛磯前兩戰都開轟的他，此役雖全場4打數僅1安，不過那卻是支價值連城的追平陽春炮，隨後馬林魚4下靠艾維拉斯(Mike Aviles)二壘打進帳2分，奠定勝基。

連同此役，史坦頓8月12場出賽狂掃9轟，只有4場沒全壘打。如今他累積42轟，追平1996年薛菲爾德(Gary Sheffield)的隊史單季最多轟紀錄，感覺剛在討論他可能達成這個成就，他卻在一眨眼間就達標了！他開心的說，「能有這樣的成就很棒，我還有時間把紀錄持續推進。」

「史坦頓打得令人印象深刻！」子弟兵的豪打，馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)也感到不可思議。不過更讓麥總驚豔的，是艾維拉斯和沃利(Vance Worley)的演出，平時鮮少有貢獻的他們，攜手打進4分打點，是球隊能贏球的重要功臣，「你不會料想到他們能給你4分打點。」

除了攻擊端有發揮，馬林魚此役投手也表現出色，在沃利僅投4局的情況下，牛棚投手將士用命，4投合力讓洛磯打線第5到第9局，僅再打2安、無失分，代班守護神的戴斯派耶(Odrisamer Despaigne)斬獲生涯首個救援點，麥總相當滿意他們的表現。

馬林魚歡慶勝利，洛磯則很悲情了！不僅3連敗讓響尾蛇追上他們，如今兩隊同以65勝52敗並列國聯外卡第1，明星三壘手艾瑞納多(Nolan Arenado)更在5上遭沃利觸身球砸傷左手退場。隨後艾瑞納多照完X光，骨頭似乎沒大礙，但是否會影響到出賽，還未有進一步消息。

(中時電子報)