不捨兒子嘶喊痛哭 陳仙梅淚崩：好難熬
陳仙梅三年前和攝影師老公登記結婚後，生下2個兒子Ryder和Mason，轉眼間兒子Ryder今天就要上幼稚園，這讓陳仙梅直呼捨不得，但仍得放手讓小孩踏出第一步，未料兒子上學首日就崩潰痛哭，讓陳仙梅也忍不住落淚。
陳仙梅表示看著兒子Ryder，從出生到得抱睡哄到天亮，踏出人生的第一步到牙牙學語，轉眼間已經要去上幼稚園，這讓陳仙梅心裡五味雜陳，坦言既捨不得又放不下，雖然婆婆曾表示若帶不過來，可以把小孩送到南部照顧，但捨不得離開小孩的她，最後選擇「一打二」模式，讓自己從一個高依賴的生活白痴，到現在能下雨天抱二個孩子，外加撐雨傘在市場買菜，不過看到Ryder即將上幼稚園，擁有屬於自己的新生活，陳仙梅坦言並沒有輕鬆的感覺，反而是擔心內向膽小的兒子，不擅於處理人際關係會被欺負。
今天早上送Ryder去幼稚園時，眼見兒子崩潰嘶吼，一直哭喊著「馬麻我不要」，陳仙梅雖然極度不捨，也只能狠下心抱著老二上車，望著學校門口坐在車裡哭，這讓她感嘆雖預告加心理建設二個多月，但最後仍宣告失敗，不過只能安慰自己，「過渡期雖然難熬，但終究還是會過去」。
(中時電子報)
關鍵字：陳仙梅
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