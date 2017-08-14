印度媒體：洞朗僵局 中國的背後動機其實是經濟

北京一間會議室牆上掛的一帶一路宣傳照。(美聯社)

印度媒體認為，中國和印度在洞朗高原的僵局已經不只是邊境糾紛的問題，中國的主要動機其實是希望獲得新市場、並且利用國家主義鞏固國內勢力。

《印度快報》(India Express)報導，中國國家主席習近平在2013掌權後就開市大幅提倡其「中國夢」，並且將中國勢力往世界各地擴張，因此和菲律賓、越南、日本、南韓和印度都發生邊境衝突。每次中國官方媒體都發表大量愛國言論，使得習近平得以鞏固權力、幾乎確定即將獲得連任。

該印媒也指出中國在2009年全球經濟危機後，發現不能只靠歐美市場，因此提出一帶一路的政策，企圖發展新市場和發現新的投資機會，自2016年起孟加拉、尼泊爾和斯里蘭卡都已加入，但印度不但不買帳、而且還逐漸往美國靠攏。

《印度快報》認為中國不會冒著連帶風險而和印度全面開戰，但中國會基於三個理由繼續針對印度：一、繼續煽動國內的國家主義；二、迫使印度加入一帶一路政策，以及三、確保印度無法用其地理策略優勢和其他國家聯合起來遏止中國獨霸，尤其是極力阻止印度和美國、日本聯手。

(中時電子報)