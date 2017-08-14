廣州將造60處主題花景 提升12條道路景觀
由廣州市林業和園林局與廣東園林學會，共同舉辦的「城市生態文明與園林建設講壇」在昨（9）日廣州結束。論壇期間，北、上、廣、杭等城市林業園林「大咖」廣州論劍，廣州市林業和園林局表示，今年花城將造60餘處城市主題花景。
市林業和園林局表示，廣州正進行中心城區「一江兩岸」的園林景觀建設，臨江大道、閱江路輕軌沿線、大學城外環濱江路等景觀帶已全面完工，豐富多元的城市濱水景觀，將逐步呈現。
透過景觀片區工程，流花湖公園、麓湖公園、大學城中心湖綠地和中環校際綠地、白雲新城綠化、南沙蕉門河濱水景觀，已成為景觀美、品質高、複合功能強的公共開放空間和展示嶺南園林文化成果的窗口。
今年廣州將陸續打造60多處城市主題花景供市民賞花，並完成海珠區江海大道、番禺區番禺大道、花都區迎賓大道、南沙區海濱路等12條道路景觀提升。
目前廣州已建成景觀林帶587公里，綠道3200公里，城市立體花廊230公里，形成貫通城鄉、自然生態的生態風景廊道體系。
(中時電子報)
關鍵字：廣州
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。