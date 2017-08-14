穗中山一院全球首例 獨創「最鮮活」肝移植

由廣州醫生團隊操刀的全球首例「不中斷血流」肝移植手術，最近在中山大學附屬第一醫院（以下簡稱，中山一院）成功完成。以往器官移植時，捐獻者的器官必要經「灌洗、低溫保存、再灌注」的技術處理，才能移植到受捐患者的體內，但中山一院卻另闢蹊徑，至今已成功移植兩名病例。

上月23日，中山一院團隊替1名肝硬化合併小肝癌的患者，進行肝臟移植時，成功創造「不中斷血流」的新紀錄，並於8日成功開展了第二例同類手術。這項創舉成功破解了器官移植的世界性難題，有望改寫世界器官移植的歷史，讓大陸成為器官移植這項醫學尖端技術的領跑者。

全球首例「不中斷血流」人體肝移植術的發明者，是大陸著名器官移植專家、中山一院的副院長何曉順。昨（10）日下午，何曉順於媒體專訪表示，這項新技術，讓捐獻器官不需要灌洗，也不需要放在冷藏箱保存，讓轉贈的「生命禮物」少受損傷，最大限度地保護器官的功能。

「這項技術是器官移植技術顛覆性的創新，更是我國學者對器官移植領域的重大貢獻。」著名器官移植專家、中國工程院院士王學浩表示，該項技術讓器官功能得到最大的保護，損傷也降至最低，甚至可能降低排斥反應的發生，能有效改善器官移植受體的療效。

(中時電子報)