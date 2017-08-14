廣州白雲機場航線遍五洲 將成12小時交通圈

伴隨著廣州國際航空樞紐建設，白雲機場已不僅是旅行的出發地，同時也成為旅遊目的地。近年來，白雲機場通過提升服務、打造微笑機場助推廣州旅遊發展，一批全新啟用的文化項目也以創意和細節獲得關注。

目前白雲機場文化親子主題遊已推向市場；自今年5月28日試行至今，白雲機場共接待17批次1200名中小學生。行程也結合機場流程介紹、參觀飛機、機場消防觀摩，以及乘機小知識等活動，讓家長和小朋友能在主題遊中收穫更多乘機出行的趣味性和實用性知識。8月19日，白雲機場更將推出新一期機場文化親子遊。

炫酷的時空隧道、唯美的絲路花城、充滿童趣的塗鴉牆、嶺南特色登機口；現今遊客漫步白雲機場，就可發現航站內增加不少廣州風情的文化布置。

去年10月，白雲機場的A102登機口更悄然「大變臉」，被譽為嶺南之門的「西關趟櫳」、代表嶺南傳統建築的「鍋耳牆」，讓A102國際登機口別有洞天，吸引不少旅客駐足拍照。

截至去年底，白雲機場已有69家航空公司營運，其中44家為國外航空公司；共開通超過200個航點，其中超過80個國際及地區通航點。白雲機場正力爭與國內、東南亞主要城市形成「4小時航空交通圈」，與全球主要城市形成「12小時航空交通圈」。

(中時電子報)