廣州推「創新交通＋旅遊」 打造旅遊新亮點
乘著廣州市旅遊發展大會東風，廣州市交委正透過創新水上巴士、雙層旅遊巴士、廣府文化車廂、訂製旅遊一票通達等創新「交通＋旅遊」形式，打造廣州旅遊經濟新亮點，擦亮廣式服務品牌，推進國際航運樞紐、國際航空樞紐、國際科技創新樞紐建設，助力廣州構建樞紐型網路城市，代表國家參與全球競爭合作。
這個城市不一樣，水上還能行巴士。在「旅遊+交通+文化」模式的指導下，市交通部門持續開發更適合廣大市民具有嶺南特色的旅遊項目，打造出廣州水上客運新亮點。
而三大優質線路——「黃埔軍校旅遊專線」、「琶洲會展中心旅遊專線」，及「黃埔古港專線」，最近也推出珠江文化長廊項目「蘭花主題珠江遊航班」。透過不斷完善客輪碼頭的基礎設施建設，推動客輪與珠江文化旅遊的融合發展，未來，珠江遊將逐步呈現「一碼頭一展覽，一船舶一風景，一航班一主題」的全新格局。
此外，市交通部門也積極引入雙層旅遊觀光巴士，設置城市新中軸線、千年古城線、西關風情線等3條日班線路；本月起更以城市新中軸線、西關風情線等為基礎，開放2條夜班線路，其範圍涵蓋廣州塔、北京路步行街、陳家祠、中山紀念堂等新舊城區的特色文化地標。
(中時電子報)
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