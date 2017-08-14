亞洲盃男籃》奪冠賠率中國第5 中華並列第8

中國男籃在亞洲盃雖然順利晉級，但國際賭盤卻不看好他們能夠衛冕，郭艾倫是中國隊陣中主將，恐怕也無力回天。(取自FIBA官網)

亞洲盃男籃賽分組預賽全部結束，13日晚上以1分之差險勝伊拉克的衛冕軍中國大陸，以分組第二晉級，但最新開出的奪冠賠率卻下滑至第5，至於以分組第三晉級的中華隊則是並列第8，賭盤不看好兩岸球隊能在本屆亞洲盃封王。

本屆亞洲盃最大改變就是原本屬於大洋洲的澳洲與紐西蘭併入亞洲賽區，即便澳洲與紐西蘭都沒有派出最強陣容應戰，但澳洲依舊在分組預賽橫掃其他三隊，以分組冠軍之姿直接晉級八強，賭盤開出澳洲1賠1.65輕鬆摘冠，緊追在後的是由哈達迪坐鎮的伊朗，賠率1賠6.00，地主黎巴嫩1賠8.50排名第三。

打得非常強勢的菲律賓以1賠9.00名列第四，少了易建聯的中國大陸隊1賠11.00排名第五，紐西蘭1賠12.00第六，韓國1賠21.00第七，日本、中華與約旦的賠率皆為1賠101.00並列第八，伊拉克1賠151.00，敘利亞1賠301.00墊底。

(中時電子報)