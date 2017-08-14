殉職國道警告別式 警政署長送行 網路歌手寫歌致意

警政署長陳國恩前往致意。（徐養齡翻攝）

殉職國道警陳啟瑞告別式現場。（徐養齡翻攝）

歌手張聖子（小露）特別製作歌曲送給在父親節前夕殉職的陳啟瑞。（徐養齡翻攝）

上周不幸殉職的國道警員陳啟瑞，告別式14日上午在新竹市立殯儀館舉行，陳啟瑞來自國道、市警局及從各地趕來的同事、好友皆到場送他最後一程，警政署長陳國恩也親自到場鞠躬致敬，場面莊嚴、哀戚。

陳啟瑞告別式今天上午先舉行家祭，約莫1小時候進行公奠及覆蓋國旗儀式，並由竹林分隊同仁祭讀追思文，稍晚靈柩將起靈上車，前往陳啟瑞生前任職的竹林分隊繞行，接受致敬，隨後引領火化。

「謝謝你做的一切 雙手捍衛社會治安，總是竭盡所有把安全都給我。」網路新人歌手張聖子（小露）及音樂製作人賴暐哲特別放下手邊工作，在短時間內寫了一首歌「父親」，播放時令在場人士動容淚崩。

張聖子表示，她過去曾因事故被警消從鬼門關救回，一直很想找機會表達感謝，這首歌獻給這位在父親節前夕為了保護民眾，失去寶貴生命的警察爸爸。

(中時)