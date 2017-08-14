台灣民意基金會民調：蔡英文聲望空前最糟

總統蔡英文。(圖/中時資料照，劉宗龍攝)

台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡英文總統的聲望「空前最糟」，創29.8％的歷史新低，董事長游盈隆表示，總統聲望短短一年多出現雪崩式下滑40個百分點，嚴重腐蝕淘空蔡英文總統領導威信，「這不只是個人政治生命的危機，也是國家領導的危機」。

游盈隆表示，關於總統聲望，延續傳統的問法，「我們問整體來講，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示：4.8%非常贊同，25%還算贊同，29.8%不太贊同，20.2%一點也不贊同，20.3%沒意見、不知道或拒答。

換言之，最新民調結果顯示，只有29.8%的台灣成年人贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，同時，有50%的人不贊同。和最近一個多月相比，贊同蔡總統國家領導方式的人下滑3.3個百分點，不贊同蔡總統國家領導方式的人，約略相同；這一來一往，使得目前不認可蔡英文總統領導方式的人高於認可的人20個百分點。

他說，整體來說，蔡英文總統聲望近一個多月來再次下滑，並再度創下上任以來最低記錄；從長期趨勢看，2017年8月蔡英文總統聲望遭遇了新的挫敗，和去年五月剛上任時相比，已減少達40個百分點，是空前最糟的狀態。

他說，事實上，蔡英文總統執政困境早在去年11月就已形成，「如果我們給予『執政困境』一個操作性的定義，那就是，不贊同她處理國家大事方式的人多於贊同的人」。這樣的「執政困境」不但早已出現，並且持續了九個月，目前看來有進一步惡化的徵兆，因為總統聲望首次出現2字頭。

游盈隆強調，總統聲望短短一年多出現雪崩式下滑40個百分點，嚴重腐蝕淘空蔡英文總統領導威信。這種現象的出現，其來有自，脈絡清晰，坐視不理或力圖振作無效，總統聲望繼續跌向無盡的深淵是完全可理解的。「別忘了，總統聲望高低乃總統實際作為或不作為的總和結果，其理甚明」。

(工商)