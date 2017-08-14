Makiyo哭窮賣房 出門照揹15萬名牌包搭BMW

Makiyo演藝事業陷低潮，啃老本賣房。(圖／本報系資料照)

Makiyo因醉毆運將事件形象大傷，演藝事業一蹶不振，她只好啃老本，甚至賣掉媽媽生前留下的房產，並坦言從揮霍變節儉，從每月開銷21萬降至10萬，不過她仍被發現背香奈兒名牌包，還有名車接送，出門少不了高貴行頭。

Makiyo演藝事業陷入低潮，轉往大陸發展也未見起色，近日她開始上台灣通告，透露現在只能啃老本，還變賣媽媽生前留下的房產，據《蘋果日報》報導，她日前錄完影後，雖然穿著休閒，但身上揹的是約15萬的香奈兒名牌包，出入也有BMW接送，生活還是滿有貴氣感。

而看起來壓力頗大的她，收工就急忙去哈菸紓壓，不過她表示自己沒菸癮，只有偶爾無聊或喝酒才會抽，要戒隨時都能戒。

(中時電子報)