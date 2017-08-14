不更換林內閣 游盈隆：這是負責任政府嗎？

行政院長林全。（資料照,姚志平攝）

台灣民意基金會今天公布民調，林全內閣施政表現也欲振乏力，高達6成不滿，僅2成9滿意顯示台灣社會對林全內閣的評價不變，依然很差。董事長游盈隆表示，一個民意基礎極端薄弱的內閣可以苦撐15個月又沒有更換跡象，可算是「負責任且回應民意的政府嗎？」

林全內閣從去年五月上台迄今近15個月，整體施政表現長期不受社會肯定，反彈聲浪越來越大。

游盈隆指出，「我們問整體來講，您滿意或不滿意林全內閣上任以來的施政表現？」結果顯示：2.2%非常滿意，26.5%還算滿意，36.7%不太滿意，23%非常不滿意，11.6%沒意見、不知道或拒答。

換句話說，兩成九滿意林全內閣上任以來的施政表現，但有高達六成不滿意。和上個月相比，整體滿意與不滿意的比例雷同，只有細微差異，顯示台灣社會對林全內閣的評價不變，依然很差。

進一步分析再次證實，台灣社會對林全內閣施政表現的不滿，是全面性的，不限定在某些社會群體。研究發現顯示，人不分男女老幼，地不分南北東西，甚至不分教育程度和省籍族群，都出現從五成到七成不等的人對林全內閣的表現失望或不滿。

若以職業背景為例，在所有的職業種類中，包括青年學子和失業者在內，都對林全內閣有過半數以上失望或不滿的現象。其中，軍公教不滿比例更高達七成，連最挺民進黨政府的農民也有五成一的人表示不滿。在政黨認同方面，民進黨認同者對林全內閣的滿意度首次低於半數，只剩四成六，不滿意者也升高到四成六。

他說，基金會連續八次的全國性調查研究結果，林全內閣一路走來都不受台灣社會多數人的肯定，肯定的人最多也只是三分之一強，尤其最近幾個月不滿的比例更節節升高，在相當程度上拖累蔡英文總統聲望，讓蔡英文總統聲望終於掉到2字頭。這種共變關係，甚至是因果關係，是極為顯著的。

游盈隆指出，一個民意基礎極端薄弱的內閣可以苦撐15個月，又沒有更換的跡象，有越來越多的人民開始問：這樣的政府還可以算是「負責任且回應民意的政府嗎？」

(工商)