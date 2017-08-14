NBA》大秀肌肉線條 哈登展現訓練成果

哈登光著上半身，展現今夏苦訓後的肌肉線條成果。(摘自哈登IG)

此刻正造訪中國的火箭當家球星「大鬍子」哈登，14日在IG放了一張光著上半身進行投籃訓練的照片，結實的胸肌與二頭肌，展現出哈登在今夏的訓練成果。

火箭在今夏的自由市場成功引進保羅，組成了全聯盟最恐怖的後場組合，接下來又將目標瞄準「甜瓜」安森尼，倘若成功的話，火箭整體實力將更上層樓，有可能威脅勇士的霸業。

哈登在這張照片以專注的眼神看著籃框，肌肉線條充滿著爆發力，可見得他在休兵期間強化了身體力量，而且他還在IG留言「堅持到底」，意味著不拿到冠軍誓不休息的決心。

(中時電子報)