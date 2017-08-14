前瞻計畫4成5不支持 多數民眾對急迫性存疑

立法院第三次臨時會即將在8月21日起召開，重頭戲就是審議前瞻建設預算，不過台灣民意基金會今天公布民調顯示，台灣成年人中有4成5的人不支持前瞻計畫，支持者僅3成9，顯示多數民意對蔡英文總統全力推動前瞻計畫的必要性和急迫性仍然存疑。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，我們問：原訂「8年8千8百億前瞻基礎建設計畫」在日前立法院討論後，最後定案是「4年4千200億」。關於4200億特別預算項目的編列，立法院臨時會目前正加緊審查中。整體來講，您支持或不支持蔡政府全力推動的「前瞻基礎建設計畫」？」

結果發現：7.9%非常支持，31%還算支持，20.2%不太支持，25.1%一點也不支持，15.8%沒意見、不知道、拒答。換言之，在台灣成年人中，有四成五的人不支持「前瞻基礎建設計畫」，支持的人只有三成九。

他說，如果拿六月類似問題的調查發現來做比較，更可清楚地發現，反對的人仍明顯多於贊成的人，雖然反對和贊成的差距已經縮小到六個百分點。整體來講，多數民意對蔡英文總統全力推動的前瞻計畫的必要性和急迫性仍然存疑。

(工商)