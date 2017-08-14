彭啟明：本週挑戰38度 下週颱風發展機會增
天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明指出，本週將持續高溫炎熱的天氣，台北可能挑戰38度高溫；預測下週高壓高壓開始移動，有很高機會釀成颱風。
彭啟明今天(14日)在臉書發文，表示觀察8月的氣溫狀況，台北大都超過37度，而本週四、五預計迎來高峰，有機會破37度，甚至是挑戰38度。由於早晚溫度都偏高，會造成不舒適的熱，提醒「較長時間的熱，會對不少動植物或人體健康造成熱傷害」。
此外，相對於北部都會的熱，其它地區因為有海陸風調和，極端高溫沒那麼明顯，但是太陽毒辣程度可能更強，提醒注意防曬與配戴太陽眼鏡。
關於颱風影響方面，估計本週影響不大，但是到下週開始，高壓轉換容易有低壓生成，所以颱風發展的機會非常高；談颱風路徑的話，現在尚言之過早，如擔心擔心下週末活動的延期或取消備案，可以等颱風發展生成後，路徑預測較為穩定後再研判較合適。
(中時電子報)
文章來源：氣象達人彭啟明臉書
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