小英推司法改革 民意基金會：多數人失望

總統府8月12日召開完司法改革國是會議的總結會議，台灣民意基金會今天公布民調，對蔡英文總統一年多來推動司法改革的表現，有五成八的人不滿意，二成九的人滿意，董事長游盈隆表示，這顯示此刻台灣社會大多數人對蔡英文司法改革是失望的。

游盈隆指出，總統府司法改革國是會議的總結會議剛結束，司法改革的重點為何？很快將公諸於世。司法改革是蔡英文總統上任時的重要承諾，人民原本也有高度期待，但蔡總統上任迄今一年三個月後，整體社會民意對司法改革是否還有期待？對蔡總統領導的司法改革滿意與否？值得關注。

他說，我們問：「司法改革是蔡英文總統的重要施政目標。整體來講，您滿意或不滿意蔡英文總統一年多來推動「司法改革」的表現？」結果發現：5.2%非常滿意，23.5%還算滿意，32.8%不太滿意，24.7%非常不滿意，13.8%沒意見、不知道、拒答。

換言之，對蔡英文總統一年多來推動司法改革的表現，有五成八的人不滿意，二成九的人滿意，這顯示此刻台灣社會大多數人對蔡英文司法改革是失望的。

對照今年五月蔡英文總統就職一週年有關司法改革的民意反應，他說，我們可以清楚的發現，兩次民意反應的模式是雷同的，不滿意的人遠多於滿意的人。

但八月滿意的比例下降六個百分點，不滿意上升2.5個百分點，顯示台灣社會對蔡英文司法改革的失望正節節上升中。原本對蔡英文司法改革充滿期待，如今轉變成大多數人不滿蔡英文司法改革，這中間的轉折為何？值得深入探討。

(工商)