陷井!？印度新購飛彈專打中國戰車

以色列「長釘」反坦克飛彈。(圖/軍工圈)

中國解放軍第76集團軍在祁連山演練，戰車火力全開！(取自新浪軍事)

中國與印度邊境對峙，雙方僵持不下。近日，中國軍方在甘肅祁連山展開山地戰演習，動用戰車等重武器演練轟炸碉堡，進行「武力清場」態勢恐難避免；印度軍隊記取1962年敗戰教訓，這次入侵中國領土，事先暗藏利器專攻戰車，恐為中國軍隊心腹大患。

據報導，印度總理莫迪不顧國內穆斯林反彈，在今年7月訪問以色列，所為何事？大買軍火。其中，大手筆買進以色列「長釘」反坦克制導飛彈，這種飛彈只需一名士兵就能完成操作，射程800公尺到8000公尺，而非視線型的最大攻擊距離可達25km。

該項飛彈交易的總價值約為10億美元，印度陸軍將會獲得321套反坦克導彈發射裝置、8356枚導彈、15套訓練模擬器和相關的外設裝置。

為適應複雜多變的高技術戰爭需求，「長釘」已發展為一種多平台的反坦克導彈。「長釘」導彈系統既可選擇單兵肩扛或三腳架支撐發射，又能安裝在車輛、艦船和直升機上掛載使用，因此已被廣泛運用於步兵、特種部隊、海軍和空軍。

據陸媒報導，中國解放軍新型坦克軍演對敵方碉堡群展開猛烈攻擊，隨後步兵戰車運用導彈和火炮對敵軍碉堡展開第2波打擊。顯示，戰車將成中國「武力清場」主力，若對印度新購「長釘」反坦克制導飛彈預做提防，屆時中國輕型戰車將吃大虧。

(中時電子報)