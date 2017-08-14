陷井!？印度新購飛彈專打中國戰車
中國與印度邊境對峙，雙方僵持不下。近日，中國軍方在甘肅祁連山展開山地戰演習，動用戰車等重武器演練轟炸碉堡，進行「武力清場」態勢恐難避免；印度軍隊記取1962年敗戰教訓，這次入侵中國領土，事先暗藏利器專攻戰車，恐為中國軍隊心腹大患。
據報導，印度總理莫迪不顧國內穆斯林反彈，在今年7月訪問以色列，所為何事？大買軍火。其中，大手筆買進以色列「長釘」反坦克制導飛彈，這種飛彈只需一名士兵就能完成操作，射程800公尺到8000公尺，而非視線型的最大攻擊距離可達25km。
該項飛彈交易的總價值約為10億美元，印度陸軍將會獲得321套反坦克導彈發射裝置、8356枚導彈、15套訓練模擬器和相關的外設裝置。
為適應複雜多變的高技術戰爭需求，「長釘」已發展為一種多平台的反坦克導彈。「長釘」導彈系統既可選擇單兵肩扛或三腳架支撐發射，又能安裝在車輛、艦船和直升機上掛載使用，因此已被廣泛運用於步兵、特種部隊、海軍和空軍。
據陸媒報導，中國解放軍新型坦克軍演對敵方碉堡群展開猛烈攻擊，隨後步兵戰車運用導彈和火炮對敵軍碉堡展開第2波打擊。顯示，戰車將成中國「武力清場」主力，若對印度新購「長釘」反坦克制導飛彈預做提防，屆時中國輕型戰車將吃大虧。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。