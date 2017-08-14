NBA》小喬丹大嘆保羅離去是快艇之痛
保羅這些年來雖然無法帶領快艇衝擊總冠軍，但他在快艇以至於洛杉磯都是最有影響力的球員，如今他已改披火箭戰袍，對此狄安卓喬丹表示，保羅的重要性無人能取代，他的離去是快艇之痛。
保羅擁有寬廣的傳球視野，他自從來到快艇之後，這支球隊就有了「空接之城」的美名，因為狄安卓喬丹與葛瑞芬經常與保羅聯手上演「阿里嗚」美技，讓進場球迷大飽眼福。
狄安卓喬丹說，保羅是全聯盟最好的進攻後衛，沒有人能夠取代他的地位，感謝他這幾年為球隊的付出與貢獻。
(中時電子報)
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