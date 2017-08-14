民族認同調查 中國人和雙重認同者都上升

遼寧艦和轟六戰機繞台舉動頻仍，台灣民意基金會今天公布台灣當前民族認同民調，72%自認為是台灣人，10.6%自認為是中國人，12.1%自認為既是台灣人也是中國人，與去年五月調查比較，台灣人認同下降8.8個百分點，中國人認同上升2.5個百分點，雙重認同者也上升4.5個百分點。

兩岸關係方面，遼寧艦和轟六戰機不尋常繞台舉動頻仍，劉曉波早逝也引發兩岸官方口角。

台灣民意基金會今天公布8月當前台灣的民族認同與驕傲感民調，基金會董事長游盈隆表示，做為一種民族的想像，最簡單的思考是，台灣人指的是生活在台澎金馬及其附屬島嶼的兩千三百萬居民，不分本省外省，不分漢人原住民、不分先來後到，都是台灣人。

而中國人作為一種民族的想像，則是指除了在台灣的兩千三百萬人之外，還包括中國大陸的十三億五千萬人。台灣人和中國人不一樣，但各有各的主權。

他說，台灣當前民族認同的狀態為何？台灣人認同的比例有多高？中國人認同的比例有多高？既是台灣人也是中國人的雙重認同者有多少？這三種不同的認同在過去一年是否出現了一些變化？哪一種認同上昇了？哪一種認同下降了？這是我們關切的問題。

游盈隆表示，關於民族認同的測量，我們延續1991年台大胡佛教授所領導的「二屆國大代表研究」的傳統，我們是這麼問的：「在台灣，有人自認為自己是中國人，也有人自認為是台灣人，請問您認為自己是台灣人還是中國人，或是您有其他的想法？」

結果顯示，72%自認為自己是台灣人，10.6%自認為自己是中國人，12.1%自認為自己既是台灣人也是中國人，5.3%沒意見、不知道和拒答。換言之，在台灣，台灣人認同已經相當普遍，而中國人認同和雙重認同者顯得相對稀少。這項發現和許多過去相關的研究頗為一致。

不過他說，若與基金會去年五月的調查研究發現比較，台灣人認同下降了8.8個百分點，中國人認同上升2.5個百分點，雙重認同者也上升4.5個百分點。「這真是一個奇特的景象。為何民進黨重返執政一年多後出現這種台灣認同倒退的現象？這究竟和蔡英文總統的領導方式有什麼樣的關聯性？令人非常好奇」。

為瞭解台灣人的民族光榮感或驕傲感，民意基金會在這次的調查中也納入了相關的項目。我們問：「一般說來，您是否以身為台灣人而感到光榮？」結果發現：52.2%強烈以台灣人為榮，26%有點以台灣人為榮，4.4%不太以台灣人為榮，1.9%一點都不以台灣人為榮，5%沒意見、不知道、拒答。

總的來講，有高達七成八的人以台灣人為榮，只有約百分之十七的人不以為然。他說，從一個比較政治文化的角度看，台灣成年人中有七成八的人以台灣人為榮，這已經是一個成熟國家的表現，也和英美先進民主國家相去不遠。

(工商)