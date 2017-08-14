NBA》里歐納德不是超級巨星？

「一分錢」哈達威認為里歐納德是好球員，但不會是超級巨星。(美聯社資料照)

已退休的前NBA巨星「一分錢」哈達威14日在受訪時表示，里歐納德的確是一位好球員，但他不是聯盟的超級巨星。

哈達威的14年NBA生涯分別效力過魔術、太陽、尼克與熱火，曾被譽為「籃球之神」喬丹大帝的接班人，可惜他卻在顛峰的時候遭遇重大傷害，導致最終只能黯然退休。

喬丹先前曾對里歐納德做出評價，他認為里歐納德是目前全聯盟攻防兩端最好的球員。馬刺總教練帕波維奇也不吝嗇地給子弟兵讚賞「他有能力與喬丹、布萊恩等人並駕齊驅。」

然而在哈達威的眼中卻不是如此，哈達威認為，里歐納德不是廣告商的最愛，也無心幫助聯盟，所以他是一位好球員，但絕對無法成為超級巨星。

(中時電子報)