俄媒︰陸與印度打不打 9月金磚會後見分曉

金磚峰會9月即將在中國福建省廈門登場，俄羅斯分析稱，中國與印度的邊境爭議是否能和平解決，將視雙方是否能在峰會中尋得對策。如果雙方爭議無法化解，動武的機率將大幅提高。中國正緊鑼密鼓，為主辦金磚峰會做準備，在廈門營造了1400多個夜景工程，圖為廈門湖濱南路兩側城市夜景。（圖/新華社）

中國與印度因邊境爭議僵持不下，緊張持續升高。俄羅斯媒體指出，中國頻頻發出嚴厲警告，逐漸喪失耐心，如果在福建舉行的金磚國家（BRICS）峰會後爭端仍未解決，中印將走向不歸路。

據多維新聞引述俄羅斯《專家》雜誌網8月14日報導，在金磚國家峰會前，中印在洞朗的對峙愈演愈烈。北京多次對印度發出強硬警告，希望印度主動撤兵。中國媒體也將民族情緒渲染到極致。在這種背景下，中印領導人9月初將在廈門的金磚峰會中會面。

報導稱，近年來類似邊境問題都透過政治途徑，很快地加以解決，在中印邊境地區已經超過半世紀沒有傳出槍聲了。如今雙方外交官雖然都像原來一樣舉行會談，希望能解決問題，但至今尚未成功。

此外，兩國媒體都在激起民族情緒，中國官媒宣稱將動武，印度媒體也不甘示弱，導致雙方始終無法妥協。

報導強調，中國外交部曾警告印度，北京希望以和平方式解決爭端，但耐心是有限的。9月前，中國會保持克制，向外界展示和平的意願，但是在9月的金磚國家峰會後，一切都將改觀。

事實上，導致中印關係惡化的，除了邊境問題外，還有兩個要因。一是中國拒絕支持印度加入核供應國集團（Nuclear Suppliers Group，NSG）；二是印度拒絕加入中國提出的「一帶一路」倡議，並聯手日本，以另外打造一條 「絲綢之路」。

而金磚國家峰會將成為中印對峙的重要時間節點，報導稱，儘管中國對克里姆林宮來說更重要些，但這兩個亞洲國家都是俄羅斯的主要合作夥伴，開戰對莫斯科極不利。

對此，《觀點報》引述俄羅斯專家阿科波夫（Peter Arkopov）的分析稱，北京和新德里都有夠多政治家心知肚明，中印當夥伴比當敵人好。縱使不能解決爭議，他們也希望能淡化問題。當然，這指的並非讓出或交換領土，但兩國可以避免突出領土爭議，保持現狀，不受挑撥。

他說，美國很想煽動印度的反中情緒，就像當年英國為印度撐腰，與中國為敵一樣。 俄羅斯希望保持與中國及印度的戰略關係，並在未來建立莫斯科-新德里-北京鐵三角，來決定歐亞和全世界的晴雨。

阿科波夫稱，儘管這項任務偉大而艱難，但絕非幻想。三國作為核心在金磚國家開展協作，近來又成為上合組織的夥伴。而印度加入上合組織是對俄羅斯的重大考驗——上合組織和俄印關係的未來，都將取決於俄中印三角關係如何建構。

(中時電子報)