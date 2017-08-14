慶七夕！300顆「八里心型柚」品美味、添浪漫

新北市八里區的限量版心型柚於8月中旬起開始上市。（新北市農業局提供）

新北市八里區的限量版心型柚於8月中旬起開始上市，今年預計推出300顆，由於適逢潤六月，心型柚採收期接近白露，心型文旦柚來送禮觀賞，民眾可在七夕浪漫與團圓時分，與家人、情人一同分享心型柚!

八里區「艸田八家農場」場長黃阿發年輕時原先從事紡織業，之後隨著紡織業日漸自動化，礙於家中資金的限制而無法繼續投入，又恰好遇上家中年邁父親身體狀況日漸不好，決定回家鄉從事農業。當時八里區農會推動文旦柚為一鄉一特色作物，於是黃阿發投入文旦柚種植。為了提升柚子栽培技術，黃阿發經常南下與南部的文旦柚農友經驗交流，配合八里當地的氣候，摸索出最適合八里文旦柚的管理方式。

黃阿發表示經營柚子園牽起一家人的情誼，由黃阿發負責果園管理，老婆負責安排訂單，弟弟負責市場策略定位規劃，而家中小孩們則負責採收、包裝、配送的任務，小孩們同時各個都是農場的菁英業務，從經營初期便開始為家中的柚子拓展銷售通路，經營20年至今，逐漸穩定基本客群。

八里區農會表示，為提供農民文旦柚技術輔導，定期舉辦講習，邀集桃園、花蓮、台南改良場研究人員來為農民上課，搭配當地特有的海風納離子以及火山岩成份土壤，孕育出的文旦柚品質一流，吃起來酸甜比例適中，讓人忍不住一口接一口吃。

農業局表示，心型柚主要販售在禮品市場，有許多婚紗公司以及結婚新人購買來佈置婚禮現場，彌漫柚子果香撲鼻，清新的味道襯托著婚姻，很適合在炎熱夏日製造淡雅的幸福感。幸福心型柚宣告著今年文旦柚產期近了，透過心型柚的上市為更多佳偶帶來祝福，也為今年的文旦柚帶來豐收的彩頭。

(中時電子報)