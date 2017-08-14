吸金13億亞福案主嫌亡 受害者：要真相
曾任職桃園區某國小家長會長的43歲王啟訓，與43歲妻子許仟垣創設非法吸金老鼠會「亞福公司」，自2011年起在桃園、台北等地以25％至30.5％的年利至吸引民眾入會，吸金超過13億元，受害者超過千人，王啟訓今年6月11日因為在台東酒駕自撞身亡，受害者今天上午在桃園地方法院前拉白布條抗議，希望院方仍要嚴懲不法，追查金流來源替他們討回公道。
王啟訓與許仟垣開設非法吸金老鼠會「亞福公司」，主打牛樟芝買賣，號稱投資1個單位10萬5000元，可月領回7000元，且會在桃園區裕和街蓋老人養生村，並帶投資者去參觀，取信他們後要求加碼投資，最後捲款13億290萬餘元潛逃，落網後在2015年2月被桃園地檢署依違反銀行法起訴。
桃園地院今天早上開庭，受害者在地院外拉起布條抗議，被吸金超過千萬的陳小姐說，因為被王啟訓詐騙，不但房子被拍賣、家人不諒解外，已經從金融業退休的她還得再度出來工作，陳小姐怒控王啟訓就算已經死了，他太太也罪不可赦，之前屢在法庭上說自己僅是家庭主婦，「但根本就是負責管錢的角色」，整個家庭都是幫兇。
亞福受害者也成立亞福被害聯盟自救會，要求司法追查詐騙總額去向和王等人的脫產總額去向，金管會成立168專線專責杜絕詐騙，以及地院加速審理速度，盡快替受害者討回公道。
(中時)
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