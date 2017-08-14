MLB》哈波左膝骨挫傷 國民總管慶幸：閃過了子彈

哈波昨跑壘時傷到左膝，經檢查發現骨頭有挫傷。(美聯社資料照)

國民稱霸國聯東區好一段時間，在補強牛棚戰力後，更有希望挺進世界大賽，未料昨對戰巨人時，當家主炮哈波(Bryce Harper)卻踩壘不慎滑倒慘摔，導致左膝受傷，經檢查結果指出，哈波骨頭有挫傷，但沒傷到韌帶或肌腱，國民總管瑞佐(Mike Rizzo)可是鬆了口氣，「閃過了子彈。」

哈波昨1下首打席打出右邊方向滾地球，全力衝刺想拚上一壘。未料，剛下過雨的場地濕滑，哈波踏上一壘時左腳竟滑了一下，隨後他左腳打直的狀況下，又接觸1次地面，最後慘摔在地，表情痛苦的抱著左膝。

「當然所有人都感覺那很嚴重，我也一樣。」哈波憶起當時的情況，他說，「感覺就像洗澡時滑倒一樣。」哈波這一滑，讓他的經紀人波拉斯(Scott Boras)不禁直言，應該要改善壘包過滑的問題，不過哈波倒是認為，那很難去做什麼改變，「那也是比賽的一部分。」

因場地導致陣中主將受傷，但瑞佐僅表示壘包當時很滑，但並未多做評論。此外，他不忘稱讚哈波的鬥志，「像哈波這樣拚命的球員，如我們先前所說，他一直都用這樣的方式在比賽，我無法對去指責這樣無時無刻都很認真的球員。」

國民並未給出哈波確切回歸時間，不過他們在國東毫無敵手，儘管今天2比4輸巨人，仍領先第2的馬林魚有13.5場勝差，也讓哈波更能安心養傷。哈波也不急著要復出，並期望回球場時，是百分之百的健康，「我在意世界大賽和季後賽，還有一個獎項。」

哈波所說的獎，就是國聯的年度MVP。他2015年時曾獲此殊榮，本季他受傷前，繳打擊率3成26、上壘率4成19、長打率6成14成績，另有29轟，有望第二度得獎。除了哈波，沃斯(Jayson Werth)和騰納(Trea Turner)也列傷兵，不過國民總教練貝克(Dusty Baker)說，「相信他們會像騎士般及時回歸！」

(中時電子報)