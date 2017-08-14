新片表現馮德倫評價是？舒淇笑：他敢不滿意嗎
電影《俠盜聯盟》是馮德倫、舒淇婚後合作的第一部電影，兩人當時在拍片空檔拍婚紗、結婚，夫妻倆日前現身新片記者會時，緊貼合照，低調曬恩愛、閃度爆表，而在馮德倫鏡頭下的舒淇，有時野性、知性，舒淇拍武打戲也展現姣好伸手，被問到馮德倫對自己的表現滿意嗎？舒淇笑說：「他敢不滿意嗎？」
舒淇在片中化身性感神偷，切換不同身分、造型百變，還使出美人計誘惑古堡主人，而在奪寶的過程中，舒淇也展現身手不凡的功夫，她接受《騰訊娛樂》專訪提到，拍動作戲的帥氣鏡頭背後，要付出代價，可能腰痠、膝蓋痛、瘀青等等，尤其是要控制力道，舒淇也指出，自己拍動作戲時，都會要求穿長袖，遮住自己柔弱的一面。
談到與老公合作，舒淇大讚馮德倫一直以來追求進步「每次一見到，他就多了一些東西」，她也從中學習攝影、燈光布置等，不過舒淇提到，馮德倫鏡頭感比較強，所以這一方面必須聽他的，被問到馮德倫對自己的表現滿意嗎？舒淇笑說：「他敢不滿意嗎？」低調放曬恩愛，更是羨煞眾人。
(中時電子報)
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