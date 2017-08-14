平溪嶺腳豔紅鹿子百合花開 天使翅膀降落凡間
「艷紅鹿子百合」為台灣特有且瀕臨絕滅的珍貴植物，為增加大眾對保育植物的了解與認知，新北市政府於昨（13）日在平溪區嶺腳車站舉辦復育展示，並結合「新北賞花農遊趣」系列活動，讓民眾近距離觀察在地復育的成果，一睹花兒嬌美的風采。
每年的8至9月間是豔紅鹿子百合盛放時節，碩大豔麗的花朵綻放於枝條間，映襯於藍天之下，絕美動人，被當地人譽為「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」。盛放時鮮紅奪目，後轉為淡紫而凋謝，結成果實。
「非常漂亮，很少看到泛紅的百合花！」來自桃園的陳小姐表示，上個月到雙溪觀賞完荷花季後，就已經計畫好要再來平溪賞百合花，她笑稱她對百合花「情有獨鍾」，百合通常都是白色或黃色，這次能看到泛紅的百合，實在是非常幸運。
現場所展示的花朵，主要由嶺腳里、紫東里等在地民家募集而來，吸引了許多熱愛花朵的民眾前來，爭相拿起相機拍照，就為了捕捉到花兒最美麗的倩影。
新北市農業局近年與地方組織及社區合作，從去年起就推動「家家豔紅戶戶百合計畫」，積極尋找原生野地栽植復育豔紅鹿子百合，藉此推廣保育的觀念，自嶺腳火車站經蔡家洋樓、天寧寺，一直到靈巖寺旁的峭壁上，都可以看到這朵百合花的蹤跡。
農業局表示，賞完百合後的民眾，也可以順遊嶺腳地區的瀑布、古橋、蔡氏洋樓，漫遊於嶺腳聚落間，體驗知性與感性兼具的山城小旅行。此外，也期許大家一同珍惜這些美麗珍貴的自然文化資產，使豔紅鹿子百合能夠年年綻放於台灣這片土地上。
農業局提到，「新北賞花農遊趣」下一場次將在10月14日及15日於鼻頭角步道舉行，主題花朵為「金花石蒜」，歡迎民眾一同揪團報名參加。
(中時)
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